TOUBA – Législatives 2024 / Abdoulaye Sylla, après avoir voté, a rappelé que « les Sénégalais sont fatigués »

La tête de liste de la coalition « And Bessal Sénégal » a effectué son devoir civique dans la cité religieuse au quartier Baye Lahat. Il dira avoir fait le tour du Sénégal pendant la campagne électorale et avoir remarqué que les Sénégalais étaient fatigués. Ainsi, compte-t-il désormais offrir son expérience d’homme d’affaires afin de juguler le fort taux de chômage et les carences notées au niveau de l’économie sénégalaise.