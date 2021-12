TOUBA / L’honorable député Sadaga en mission chez les Modou - Modou assez déboussolés et assez sceptiques sur leur avenir.

Invité à prendre part à la rencontre organisée par les Modou - Modou de Touba et de Mbacké qui ont voulu dénoncer leurs difficultés énormes, surtout ceux qui ont décidé de revenir définitivement au bercail, l’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga s’est engagé à les défendre et à les aider à davantage être pris en compte par leur ministère de tutelle.



Après avoir renseigné au niveau de l’hémicycle madame le ministre Aïssata Tall sur les affaires concernant ces Sénégalais et avoir été prié par cette dernière à mieux s’imprégner de leurs difficultés, le parlementaire se dit prêt à faire office de médiateur. Il était en compagnie du Directeur Khadim Sylla...