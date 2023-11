TOUBA - Isma Dioum remet 3.040 parrainages au délégué régional et s’attaque « aux fossoyeurs de la paix »

« La victoire pour Amadou Bâ est à portée de main » . Telle est la conviction de Isma Dioum. Le leader politique Apr de Touba, qui a remis à Pape Diouf, délégué régional de Benno, un lot de 3.040 signatures dira, avoir totalement et depuis toujours, approuvé le choix porté sur le candidat 117 pour briguer les suffrages des Sénégalais pour la compte de la coalition présidentielle.



Isma Dioum se réjouira du bilan du Chef de l’État non sans marteler que l’héritage sera bien gardé et bien fructifié par Amadou Bâ. Il s’attaquera, avant de terminer, à Ousmane Sonko et camarades qu’il qualifie de « fossoyeurs de la paix et de la stabilité ».