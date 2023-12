TOUBA - Incendie à l’ancienne gare routière…

Il est environ 13 heures ce dimanche 31 décembre 2024. Une partie de l’ancienne Gare routière de Dakar a pris feu. La fumée est déjà assez impressionnante. Les sapeurs pompiers sont déjà sur les lieux, mais on remarque visiblement qu’ils peinent à maîtriser les flammes. Et on entend clairement de petites explosions. Affaire à suivre…