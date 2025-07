TOUBA- Cheikh Bass Abdou Khadre donne l’état d’avancement du projet de rénovation de la grande mosquée

À la suite du traditionnel discours de Serigne Mountakha Mbacké , Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife, a rappelé que Serigne Touba célébrait le Magal depuis 1926, marquant cent ans de tradition.



Concernant la Grande Mosquée de Touba, il a annoncé que le Khalife a demandé une « sécurisation renforcée » de l’édifice. Les ingénieurs ont constaté la solidité des fondations et des minarets, à 26 mètres de profondeur, mais ont recommandé une réfection de la dalle.



Les plans sont en cours d’étude, avec des appels d’offres à venir, pour un début des travaux estimé à six mois, dans le respect des normes les plus strictes.