TOUBA/ BASSIROU SY (Hcct): ' Que l'opposition fasse comme Aly Ngouille : c'est-à-dire faire inscrire et veiller à ce que leurs militants votent. C'est tout !'

À l'opposé de ceux qui pensent que la récente déclaration d'Aly Ngouille Ndiaye, responsable politique Apériste à Linguère, est une erreur monumentale du fait que l'homme occupe aussi les fonctions de ministre de l'Intérieur, Bassirou Sy estime qu'elle est, tout au contraire, salutaire pour sa franchise et son objectivité.



Se confiant à Dakaractu, le conseiller économique, social et environnemental et non moins leader politique à Touba, invite plutôt l'opposition à '' arrêter de se lamenter '' pour se consacrer à autre chose. '' L'opposition devrait vite se mettre au travail et faire comme Aly Ngouille Ndiaye. Qu'elle aille sensibiliser ses militants, les encadre à aller se procurer des cartes d'électeurs et d'identification nationale et le 24 février 2019, veiller à ce que chacun d'entre eux vote. Ce bavardage dans lequel ces leaders de l'opposition font ne mènera à rien ''.

Il confie, par ailleurs, que '' voler les élections est devenue au Sénégal, une entreprise impossible du fait des mécanismes installés et des instruments de veille que constituent à travers la presse et la communauté internationale etc... ''