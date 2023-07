TOUBA - BASSIROU MBOUP (Coordinateur Cojer) : « Au Président Macky, je lui dis qu’ il ne sert à rien de choisir un candidat qui se ferait avaler dès les premières heures du vote »

Le débat est lancé à Touba et les camps commencent à se former derrière les candidatures probables pour Benno. Dans un entretien fait avec Dakaractu - Touba, Bassirou Mboup, coordinateur de l’une des Cojer, estiment « que toutes les personnes jusque-là pressenties au sein de Benno sont bonnes mais que c’est Amadou Bâ qui pourra assurer, le mieux, la victoire en 2024 ». À en croire le jeune leader politique, « un choix est toujours difficile, mais un mauvais choix se paie cash. » Cela dit, il invitera le Président Macky Sall à prendre en compte, avant d’officialiser sa décision, de prendre en considération le paramètre de la continuité.

« Nous sommes des militants de la première heure de l’Apr. Le moment est tellement crucial qu’il faut mettre de côté les sensibilités, les partis pris et mettre en avant l’intérêt du parti et de la coalition. Amadou Bâ est le mieux placé pour assurer la continuité du PSE pour avoir été ministre des finances, Directeur Général des Impôts, ministre des Affaires étrangères et Premier ministre. De tous les noms qui circulent, il est le seul qu’on peut retrouver à tous les niveaux du plan Sénégal Emergent. Et, pour rien au monde, ce plan ne devrait être abandonné. Le Sénégal a besoin de la continuité et Amadou Bâ peut assurer cette continuité les yeux fermés. Mis à part cette histoire de vouloir chercher à assurer la continuité, il y a aussi une autre problématique et c’est celle de se donner les chances de gagner en 2024. Hélas, à ce niveau aussi, il est le seul à pouvoir s’en tirer facilement. Il ne sert à rien de choisir un candidat qui se ferait avaler dès les premières heures du vote. »

Bassirou Mboup d’évoquer un autre détail qui lui semble important et même primordial. « Le Président Macky Sall gagnerait aussi à prendre en considération le degré de loyauté des prétendants à la candidature vis-à-vis de lui. Amadou Bâ à été le seul à n’avoir jamais sourcillé lorsqu’il a été écarté du gouvernement. Et cet élément vaut son pesant d’or. Tous les autres, ou presque, se sont transformés en opposants politiques. Heureusement pour nous, aucun d’entre eux n’avait véritablement les moyens de réellement s’opposer, alors que Amadou lui, pouvait faire mal. Il est resté dans les rangs jusqu’à mériter la confiance du Chef de l’État qui a fait de lui son premier ministre. » Bassirou Mboup de conclure en disant que c’était son devoir à lui de donner son opinion mais que le choix futur du Président Sall sera aussi le sien.