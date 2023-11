TOUBA - Accrochage à Thiayfaly / Les Baayfall démentent avoir emporté du bétail et réitèrent leur engagement à faire respecter la fatwa

Après la mort de Moustapha Niang à Thiayfaly suite aux accrochages ayant opposé Baayfall et bergers et la sortie des bergers accusant leurs protagonistes d’avoir emporté du bétail et des sommes d’argent, la réponse des accusés n’a pas tardé.



Dans une déclaration vidéo qu’ils ont fait parvenir à la presse , les Baayfaal démentent les allégations précédentes et rappellent qu’ils sont en mission religieuse et que cette mission procède d’un ndigël du Khalife Général des Mourides. Serigne Aliou Fall , qui parle au nom de ladite communauté, de préciser que « aucun bétail ou somme d’argent n’a été emporté par les Baayfaal et que les propos tenus par les bergers ne sont que de simples et insensées accusations ».



Il poursuit son discours revenant sur les faits : « Ce qui s’est passé est regrettable . Nous présentons d’abord nos condoléances aux parents de la victime. Dieu en a voulu ainsi et nous acceptons Sa volonté. Nous sommes dans la phase d’exécution d’un ndigël et nous ne manquerons jamais de nous en acquitter . Nous recevons toutes les formes de critiques mais que nenni !. Moustapha Niang et ses condisciples étaient en train d’œuvrer pour conserver au prix de leurs vies la sacralité de Touba. Nous qui sommes encore en vie , poursuivrons le travail. Et advienne que pourra. Le Khalife nous a demandé de rester à son écoute par rapport à ce drame et les enquêteurs chargés de dénicher la vérité savent comment ils vont s’y prendre. À Thiayfaly, nous avons été obligés de faire face à une résistance . Maintenant, les accusations que ces gens essaient de porter en notre encontre ne tiennent pas la route . C’est eux qui avaient des pistolets et je rappelle que , mis à part le décès enregistré, d’autres Baayfaal ont été blessés par balles. Aucun Baayfaal n’est revenu avec un mouton. Et c’est ce que nous disons est vrai ».





M.M. Mbaye