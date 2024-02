TAS : « Le président Macky Sall a fortement élevé la voix contre les putschistes, mais aujourd’hui, il se comporte comme eux… »

Où sont les raisons d’un report de la présidentielle ? C’est l’interrogation que s’est fait le président de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall lors de la conférence de presse du nouveau collectif des candidats de l’opposition. Sans réserve, le candidat à la présidentielle tire à boulets rouges sur Macky Sall et son régime : « Nous assistons à une gouvernance dictatoriale. Ce qui s’est passé à l’assemblée nationale est scandaleux. Personne de la majorité n’a osé prendre la parole. Parce qu’en réalité, ils n’ont rien à dire. Aussi, les motifs qu’ils ont avancés pour faire passer leur forfaiture, est de loin valable. Macky Sall se trouve aux côtés d’Amadou Ba qui est accusé de faits graves mais il ne tire pas les conséquences et le démettre au moins... regrette le candidat. Ce qui se passe, selon le président de la République des Valeurs, « c’est que le président est dans la logique des putschistes, c’est la fuite en avant. Il ne faut plus l’appeler président Macky Sall. On doit le traiter comme un putschiste alors qu’il a crié partout les coups d’Etat dans la sous-région, car, il est en train de préparer le coup d’après avec ses complices du Pds ». D'ailleurs, Thierno Alassane Sall révèle que l'objectif est de mettre dans les prochains jours, une Cour constitutionnelle.