Sûreté urbaine: Après son interrogatoire hier, le Dr Babacar Niang placé en garde à vue

Après son interpellation dans le département de Podor précisément à Médina Ndathbé, le patron de Suma Assistance, (clinique où le leader de Pastef Ousmane Sonko a été interné pour des « soins médicaux »), a finalement été entendu à la sûreté urbaine hier. Le journal Libération du jour qui donne l’information, détaille cette séance interrogatoire.



Concrètement, le Dr Niang a été interrogé sur la plainte de la fa mille de Mamadou Ly dit Doudou Fall, proche de Bamba Fall, lynché à mort jeudi lors des affrontements à la Médina. En effet, Mamadou Ly connu sous le nom de Doudou Fall, grièvement blessé devrait se faire opéré en urgence. Ce qui n’a pas été fait lors de son arrivé à la clinique du Dr Babacar Niang.



En effet, la famille du défunt agent municipal a soutenu que quand Mamadou Ly est acheminé sur place, les agents de la clinique ont estimé qu’il y aurait une prise en charge prioritaire des membres de Pastef car, un contrat entre Suma et le Pastef existerait. Ce que rejette le propriétaire de la clinique devant les enquêteurs en soutenant qu’il a été posé la question de savoir si, le patient avait une prise en charge.



Face aux policiers hier , Dr Niang, interpellé sur les questions posées au défunt dans l'ambulance qui le transportait à la clinique pour savoir s'il était membre du parti Pastef et que devant sa réponse négative, ces agents lui ont fait savoir qu'il y avait un contrat entre «Suma» et le parti Pastef pour la prise en charge prioritaire de ses blessés comme soutenu par les plaignants, Dr Niang a rejeté tout contrat dans ce sens avec Pastef signifiant qu'il été posé juste une question de savoir si le patient avait une prise en charge. Cependant, le Dr Cissé et Alé Ba, un infirmier, « lui ont demandé de les aviser à chaque fois qu'un militant se présenterait devant eux ».



Au moment où la famille de la victime, dans une posture accusatrice avance la théorie du « non assistance à une personne en danger », le Dr Niang lui, avance que le neurochirurgien avait promis de passer le vendredi. Ce que la famille n’a pu attendre en décidant d’évacuer le malade vers une autre structure sanitaire avant que celui-ci ne succombe à ses blessures.



Ainsi, après son audition , le Dr Niang a été placé en garde à vue pour « non-assistance à personne en danger et homicide involontaire ». Un second interrogatoire est prévu ce jeudi.