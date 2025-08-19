Suite et pas fin du dossier ASER / TAS brandit « ses preuves » et accuse : « Cette nébuleuse est entièrement de la responsabilité du nouveau régime »


Le président du parti La République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a fait face à la presse ce mardi pour donner de nouveaux éléments dans le dossier ASER - AEE POWER EPC. L'ancien ministre persiste dans ses accusations et affirme que le dossier est "entièrement de la responsabilité du nouveau régime".

Un dossier qui traîne depuis un an

"Cela fait maintenant un an et deux mois que ce dossier est sur la table !", s’est indigné le député. Il dénonce le manque de réaction des autorités, affirmant qu'elles ferment les yeux sur cette affaire. Il a rappelé avoir fourni des éléments précis et des détails de virements totalisant plus de 5 milliards de francs CFA, effectués en juin 2024.

Thierno Alassane Sall a également critiqué la position des nouveaux dirigeants qui ont indiqué que toute incohérence ou irrégularité dans ce dossier n'est pas de leur ressort, une affirmation qu'il a qualifiée de "fausse".

Pas un franc utilisé pour l’électrification des villages

Le député a également balayé d'un revers de main les annonces faites par le directeur général de l'ASER concernant l’électrification de villages. « Aucun village n’a été électrifié », a-t-il déclaré, dénonçant un "effet d'annonce" du régime en place.

Il a jugé regrettable que le gouvernement, qui prône le "Jub-Jubel-Jubenti", verse dans les scandales, alors même que l'affaire ASER constitue une "tâche noire" sur sa gouvernance.

Un appel au procureur de la République

Face aux irrégularités qu'il a révélées, Thierno Alassane Sall a interpellé le procureur de la République et la représentation nationale. Le parlementaire s’étonne de voir le dossier traîner au fil des mois sans la moindre réaction du maître des poursuites.
Mardi 19 Août 2025
