Souleymane Ndéné Ndiaye : « Pourquoi j’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle de 2024... »

L’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, vient de déclarer sa candidature pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Selon le nouveau candidat déclaré, cette décision de participer à cette échéance s’explique à plusieurs niveaux.

D’abord, l’ancien membre du Parti démocratique sénégalais estime que son parcours politique et son expérience sont largement suffisants. « Entre 1978 et aujourd’hui, je suis un acteur politique. J’ai été conseiller municipal à Guinguineo et j’y étais maire durant 12 ans. J’ai été conseiller régional de Fatick, président de conseil régional, conseiller régional de Kaolack, porte-parole du président de la république Abdoulaye Wade, conseiller spécial du président, ministre conseiller du président, ministre d’Etat, député et Premier ministre », a listé l’ancien collaborateur du président Wade.

Par ailleurs, ayant parcouru tout le pays, Souleymane Ndené Ndiaye ajoute qu’il y’a beaucoup à faire même si, des efforts ont été faits par l’État.



Titulaire d’un DEUG en Sciences économiques et d’une maîtrise en Droit privé (Option Affaires), ainsi que d’un certificat d’aptitude à la profession d’avocat, Souleymane Ndené voulant combiner cette expérience à celle de son parcours politique, tend la main aux sénégalais pour pour gagner l’élection présidentielle de 2024. « J’aime ce pays d’un amour qui m’arrache les larmes. C’est sur cette note d’espoir que je vous tends la main, hommes, femmes, de tous âges, pour redresser la barre ensemble en 2024 et placer au cœur de notre pacte républicain une gouvernance humaine, efficace et efficiente », déclare le nouveau candidat.