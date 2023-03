Situation politique délétère : Le SAES appelle l’État à garantir la sécurité de tous les citoyens sans distinction

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) condamne fermement toutes les formes de violence, les saccages, ainsi que les arrestations excessives de certains citoyens dont des enseignants, des élèves et des étudiants. Par ailleurs, il s’incline pieusement devant la mémoire des disparus.



Dans un communiqué lu à Dakaractu, le bureau national et le secrétariat national du SAES se sont réunis le vendredi 24 et le samedi 25 mars 2023 pour se pencher sur l’actualité politique et sur la situation de l’enseignement supérieur.



Ainsi, le SAES rappelle que la compétition politique doit obéir aux lois et règlements « de notre République et auxquelles tous les acteurs sont soumis », lit-on dans le communiqué.



Sur ce point, le texte renseigne que le SAES a invité l’État du Sénégal « à garantir la sécurité des personnes et des biens dans le strict respect de la loi, des droits et des libertés de tous les citoyens sénégalais, sans distinction, pour la paix et la stabilité sociale... »

Le BN constate avec amertume d’une part les lenteurs dans l’application de certains points du protocole d’accord, et d’autre part le non-respect d’autres, arrivés à échéance, malgré les interpellations faites au Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Le SAES rappelle au MESRI que, malgré son ouverture au dialogue, le respect du protocole est non négociable. En cas de non-respect des engagements pris par le Gouvernement, le SAES dégage ses responsabilités sur toutes les conséquences qui en découleront.