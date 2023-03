Situation politique au Sénégal / Souleymane Ndiaye à Sonko et Cie : « Vous n’êtes pas de vrais patriotes! (…) »

Le membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Souleymane Ndiaye, par ailleurs directeur général de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO SA), a tenu ce lundi 13 mars un point de presse.

Devant l’opinion nationale et internationale, ce dernier après mûre analyse sur la situation politique actuelle du pays, tire sur la sonnette d’alarme.

Dès le début de son discours, Souleymane a bien tenu à féliciter et remercier le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, pour la réussite de sa tournée.

Après ces remerciements, Souleymane a aussitôt attaqué Sonko et a beaucoup déploré son attitude durant ces derniers mois. Ce qui lui fait dire que les membres de Pastef ne sont pas de vrais patriotes, contrairement à ce qu'ils prétendent être.

« Sonko ne passe qu’à faire des livres et à inciter la jeunesse à la violence comme s'il n’avait rien à faire (…) la place des hommes de son genre est la prison » avance-t-il.

Mis à part sa leçon envers Sonko, il n’a pas manqué de s’acharner sur Alioune Tine, qui selon lui, est plus un militant de Pastef qu’un membre de la société civile.

« Il doit bien faire attention à ses propos, il ne cesse d’attaquer le gouvernement alors que Sonko délivre toujours des discours dangereux (…) et je déplore beaucoup le fait qu’il prédise une guerre civile à venir, ce qui du reste, n’arrivera jamais … », selon toujours le DG de la Sapco.

La rencontre d’aujourd’hui a aussi été une occasion pour Souleymane Ndiaye, de prévenir ces agences de presse qui s’alignent et n’apaisent aucunement la tension politique...