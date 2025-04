Seydi Gassama : « Aucun sénégalais ne doit accepter les cadeaux de ceux qui tuent à Gaza! »

Ce dimanche, la capitale du Sénégal a résonné d'un élan rare de solidarité avec le peuple palestinien, alors que la société civile, les entités politiques, le Parlement et même les maires ont uni leurs forces dans une marche mémorable. Selon Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, ce rassemblement dépasse la simple démonstration de mécontentement : « C'est notre humanité qui est touchée par ce qui se déroule à Gaza. »



Devant les frappes aériennes israéliennes incessantes, il a dénoncé ce qui est inadmissible, soulignant l'impunité de l'État d'Israël. Selon lui, les atrocités qu'il commetdoivent être jugées devant la Cour internationale de justice.







Lors d'un discours franc et direct, Gassama a ouvertement critiqué le Premier ministre israélien, traitant Benyamin Netanyahou de criminel de guerre. Il a appelé le gouvernement sénégalais à renforcer son soutien aux pays tels que l'Afrique du Sud, qui ont déjà déposé plainte pour génocide. Il a aussi loué l'engagement considérable de la classe politique sénégalaise, prouvant que la lutte pour la Palestine n'est pas seulement politique ou symbolique, mais profondément enracinée dans la conscience collective sénégalaise.







L'appel à un boycott intégral d'Israël a intensifié la tension. « Il est inacceptable pour un Sénégalais d'accepter les moutons, les dattes ou l'argent de l'ambassadeur d'Israël à Dakar. » « Cet argent est souillé de sang », a insisté Gassama.



Pour conclure, il a insisté sur la nécessité d'une vigilance citoyenne et d'un engagement constant, affirmant que le moment n'est plus à l'indifférence, mais à l'action. Le message est évident : le Sénégal soutient Gaza, et il n'a pas l'intention de se retirer...