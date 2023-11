Session budgétaire 2023-2024: Les fonds du ministère de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel arrêtés à 8 947 071500 FCFA

Le ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel défend actuellement le projet de budget 2024 qui est arrêté à 8 947 071500 FCFA.







Dans le programme figurent: le développement de l'Artisanat (7 233 648 000 FCFA ), la transformation et l’encadrement de l'Economie informelle ( 762 120 500 FCFA ) et le pilotage, la coordination et gestion administrative pour 951 303 000 FCFA.







Les discussions sont ouvertes avec les députés devant le gouvernement représentés par le ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, Samba SY, du ministre des finances et du budget, Mamadou Moustapha Bâ et du ministre Birame Faye, chargé du secteur de l’artisanat et de la transformation du secteur informel.