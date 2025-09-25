Séries télévisées : La chaîne Sunu Yeuf fait sa rentrée avec la promotion des talents locaux


La chaîne  "Sunu Yeuf", en collaboration avec Canal+ Sénégal, a présenté ce jeudi 25 septembre, une panoplie de produits, séries, théatres, et fictions inédites destinées au public.  
Selon la Directrice Générale de Canal+ Sénégal qui a présenté les projets de la chaîne pour l'année à venir, la structure est fière de présenter des séries et des émissions qui mettent en valeur les artistes et les comédiens sénégalais.
 
Ainsi, déclare-t-elle : "C'est une très belle fierté pour nous de retrouver les artistes et les comédiens, les producteurs et de présenter la rentrée de toutes les belles choses qu'on vous présentera dans nos chaînes tout au long de l'année."

Les séries présentées abordent des thématiques telles que l'amour, la famille, l'éducation et les problèmes de société. Les producteurs et les réalisateurs travaillent ensemble pour créer des contenus de qualité qui répondent aux attentes du public sénégalais. 
 
D'après Serigne Massamba Ndour, PDG et fondateur de Marodi TV, la collaboration avec Canal+ Sénégal a permis de créer des opportunités pour les producteurs et les acteurs locaux. Ainsi, précise-t-il, "on a commencé à collaborer avec Canal+ en 2018, et depuis lors, nous avons pu créer des opportunités pour nos producteurs et nos acteurs".
 
 
 
Selon Djiby Ba, responsable de production sur Canal+ Sénégal, la chaîne reçoit beaucoup de propositions de projets et sélectionne les meilleurs pour les produire. Il a expliqué : "Chaque année, on reçoit beaucoup de propositions, cinq à dix projets, et nous sommes une équipe qui va sélectionner les trois meilleurs projets pour les produire".
Jeudi 25 Septembre 2025
Idy Sow (Stagiaire)



