Série de vols au Port autonome de Dakar : Aboubacar Sadikh Bèye dément et annonce une plainte contre X

Le directeur général du port autonome de Dakar a fait le tour de ces actualités récentes au Port, notamment une série de vols supposés de pneus et autres pièces de véhicules.

Ce sont des vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux montrant qu'au port, c’est ce type de vols qui s'y déroule. Mais, selon Aboubacar Sadikh Bèye, l'invité du Grand Jury, "c'est des allégations très sérieuses car, touchant l'économie du pays. Il y'a une image de concurrence à gérer, parce que remettant en question beaucoup de chargeurs qui seraient intéressés par Dakar. Dans la sous région, ces vidéos peuvent influer sur l'attractivité du port", précisera le directeur général.

Il n'oubliera pas de rappeler "qu'une plainte contre x est déja déposée pour suivre cette affaire et la tirer au clair car, ternissant l'image et la crédibilité du port..."