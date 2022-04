Série d’accidents sur la route de Tattaguine : les jeunes du quartier réclament des ralentisseurs.

Le week-end fut macabre à Tattaguine, avec des accidents dans la région de Fatick. 10 personnes ont perdu la vie dans une série d’accidents dans cette partie du Sine, durant ce week-end. D’abord un collision entre un camion malien et un véhicule 4x4 a fait cinq morts sur le coup, puis sur le même lieu un autre 4x4 s’est lui aussi renversé faisant un bilan de 2 morts.



Pourtant pas plus tard que jeudi dernier, un chauffeur de véhicule particulier a perdu la vie après une collision avec un camion malien à hauteur de l’arrêt de Tattaguine près de la gare routière de Ndiosmone. Ce même jour, sur le même lieu, une dame de nationalité française a elle aussi péri dans un accident.



Le lundi 16 avril, un autre camion malien avait dérapé avant de terminer sa course dans une maison. Mais il y a eu plus de peur que de mal



La veille, un jeune a mortellement été chevauché. Très mécontents par cette situation, les jeunes de la localité se sont massivement mobilisés pour réclamer des ralentisseurs.