Séquestration et extorsion : Un ex policier et sa bande accusent un maître coranique de trafic de faux billets et le kidnappent…

Poursuivis pour association de malfaiteurs, usurpation de fonction, vol et détention d'armes sans autorisation, l'Agent de sécurité de proximité (Asp) et deux de ses complices ont été déférés. Avec un ex-Policier adjoint volontaire (Pav), le journal L’Obs informe qu’ils ont formé une bande, se faisant passer pour des flics.



Les présumés coupables ont formé une bande et se sont munis d'armes et d'équipements policiers pour se faire passer pour des flics afin de dépouiller les citoyens de leurs biens. Parmi eux, Cheikh Fall, présenté par son partenaire de crimes Dieng alias Papis (27 ans), comme un policier domicilié à Rufisque et récemment affecté. Mais les autres mis en cause déclarent que c’est un ex-Policier volontaire adjoint (Pav). Ce groupe qui comptait en son sein un Agent de sécurité de proximité (Asp) n'avait pas besoin de s'entraîner pour avoir l'assurance des Forces de défense et de sécurité (Fds).



La maîtrise de la descente sur le terrain n'étant pas un secret pour certains d'entre eux, ils savaient comment agir, en intimidant leurs victimes. C'est ce qu'ils ont fait. Copiant le modus opérandi de cet ancien policier de la Sûreté urbaine (Su), tombé après des mois de fuite, ils ont fait une descente chez Aly Dia, un maître coranique domicilié à la Cité Douanes. L'homme, qui a saisi la Su d'une plainte contre X pour des faits de vol, d'association de malfaiteurs, d'extorsion de fonds et de séquestration, explique comment les malfrats ont fait irruption chez lui.



C'était durant le mois d'avril. Ce jour-là, des individus se sont présentés à son domicile, sis à la Cité Douanes. Se disant policiers, ils l'ont accusé de s'activer dans le trafic de faux billets. Comme un malpropre, il a été embarqué, en compagnie de ses deux amis O.Sakho et Mbaye. Après plusieurs heures à faire le tour de la ville, les malfaiteurs les ont dépouillés de leurs biens. De l'argent d'une valeur de sept cents mille (700.000 FCFA) des téléphones et quelques effets avant de les débarquer du véhicule.



La police saisie, les investigations effectuées ont permis de procéder à l'interpellation, à Tivaouane-Peulh, du nommé Ousmane Dieng alias Papis. Né le 06 juin 1996, le bonhomme habite Keur Massar. Interrogé, il a reconnu les faits et a cité ses complices : Ndiol, Caporal et Cheikh Fall. Il précise que Cheikh Fall est un policier domicilié à Rufisque et récemment affecté à Kolda. La perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte des objets suivants : Deux pistolets factices, dont l'un comporte un étui, une Radio Gota, deux écouteurs airpod appartenant à la victime. La poursuite des investigations a permis de procéder à l'interpellation de Mouhamed Guèye alias Ndiol, à Pikine. ASP en service au commissariat de Jaxaay et domicilié à l'Unité 21, une arme factice, une paire de menottes et des équipements policiers ont été retrouvés par devers lui. Quid de Cheikh Fall ? L'information sur sa fonction ayant évolué, il aurait été viré précise l’Observateur.



Les investigations se poursuivent pour le retrouver ainsi que l'autre membre de la bande, Mamadou Fofana alias (Caporal). Pour ce qui est des deux (2) premiers pigeons abattus par les éléments de la Su, ils ont été déférés au parquet du Tribunal de grande instance (Tgi) de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs, usurpation de fonction, vol et détention d'armes sans autorisation.