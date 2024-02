Sénégal: des groupes de la société civile appellent à se "mobiliser massivement" contre le report de la présidentielle

Un collectif de groupes de la société civile a appelé jeudi les Sénégalais à se "mobiliser massivement" contre le report de la présidentielle, évoquant une série d'actions à venir comme une manifestation et une grève sur fond de grave crise politique.



"Nous invitons tous les citoyens concernés par la préservation des acquis démocratiques à se mobiliser massivement partout dans le pays et dans la diaspora pour empêcher cette confiscation du pouvoir", dit dans une déclaration la nouvelle plateforme Aar Sunu Election ("Protégeons notre élection").



Celle-ci revendique une quarantaine de groupes citoyens et religieux et d'organisations professionnelles, dont plusieurs syndicats de l'éducation.



"Une grande manifestation est prévue mardi", a dit devant la presse à Dakar Malick Diop, qui se présente comme l'un des coordinateurs de la plateforme.



Les intervenants ont évoqué un appel à une grève générale à une date non-précisée, et un débrayage dès vendredi dans le secteur de l'éducation.



Dans sa déclaration écrite, la plateforme appelle les fidèles à se rendre à la grande prière musulmane du vendredi vêtus de blanc et arborant les couleurs nationales.