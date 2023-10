Sénégal: Vers la mise en œuvre de la Stratégie nationale intégrée de Formalisation de l’Economie informelle( Macky Sall).

Dans son discours, à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des Rapports 2020-2021-2022 sur l'état du dialogue social, le chef de l'État a engagé

" le Gouvernement à œuvrer pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale intégrée de Formalisation de l’Economie informelle pour laquelle il est attendu une forte contribution du Haut Conseil du Dialogue social", a-t-il rassuré.



Poursuivant, le Président Macky Sall d'ajouter " Adossés aux orientations de la recommandation n° 204 de l’OIT sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, et pour accélérer le processus de transition vers le formel, les acteurs de l’économie informelle pourront aussi bénéficier des opportunités qu’offre la loi d’orientation n° 2021 – 28 du 15 juin 2021 relative à l’économie sociale et solidaire".



" Je me réjouis aussi du fait que vous ayez accompagné les partenaires sociaux du secteur de la Microfinance dans la mise en place d’un comité de dialogue social. Ce n’est qu’ainsi avec la contribution de tous que nous parviendrons à matérialiser la vision : « Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un

État de droit »", a-t-il conclu.