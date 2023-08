Sénégal-Diaspora : Il n’y aura qu'une seule Devise du Sénégal éternel ! Par El Hadji Gorgui Wade Ndoye

Le saccage par certains compatriotes établis à l'étranger de nos représentations diplomatiques : ambassades, consulats etc, et les grossières insultes faites aux fonctionnaires qui y travaillent par des individus qui se filment "courageusement" dans leur forfait inconscient, font ils avancer notre pays ? Certains de ces employés humiliés et mal traités ne sont que des serviteurs de l’État, sont souvent du même bord politique que ceux qui les insultent ! Alors, vous voyez que l'on se fait du mal à nous-mêmes ! N'est-il pas opportun de changer de méthode de lutte ? Il m'est arrivé, à Genève, d'arrêter certaines velléités de compatriotes parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, ils devaient aller jusqu'à Paris ou ailleurs pour faire renouveler leur passeport. Avant Tik Tok, on appelait le journaliste, on lui dit que "nous allons faire un grand tapage à l'Ambassade, peut-être même séquestrer le représentant de l'État". C'était tellement ridicule mais il faut quand même comprendre la souffrance de nos compatriotes qui ont le droit d'être protégés. Pour la Suisse, l’option était d’appeler l'Ambassadeur (il me lira !) qui était en poste, de calmer mes compatriotes (certains sont aujourd’hui dans l’APR) pour demander au diplomate de les recevoir. Parfois la diaspora paie aussi le manque de coordination entre l'Intérieur et les Affaires Étrangères ... de l’État donc qui souvent communique peu ou mal ! Bref !



De même les Affaires Étrangères dénoncent des membres de la Diaspora qui saccagent injustement les biens de notre République à l'étranger, cependant j'aimerais que l'on me dise combien de Sénégalais de l'extérieur, le Ministère a promus, a décorés.



Le silence de beaucoup sur certaines exactions honteuses commises par nos compatriotes, est aussi le fait que notre Gouvernement, cela ne date pas d'aujourd'hui, a plus tendance à sanctionner sinon à promouvoir des personnes qui ont la carte du parti au pouvoir ou de ses alliés. Finalement, les gens ne voient que de la politique politicienne, partout !



Je voudrais soutenir que les procès en sorcellerie de part et d'autre doivent s'arrêter. De même que ce terrorisme intellectuel avec son autre face hideuse le larbinisme partisan. Cela ne mène qu'à la haine de soi.



Le Sénégal, l'Afrique n'ont pas besoin, aujourd'hui plus que jamais, ni de violence ni de haine !



Nous devons nous ressaisir.



Quand on tombe sur des vidéos notamment Tik Tok (ce monde !) où des gens venus de nulle part s'adonnent à coeur joie à tutoyer notre pays, ou des Sénégalais insulter dans une haine atroce leurs compatriotes, s'échinant au passage dans une entreprise de destruction de l'image de leur pays, c'est que quelque chose est en train de se casser.



Il nous faut revenir, nous toutes et tous : Gouvernement, Opposition, Neutres etc, tous les citoyens que nous sommes, aux principes simples, qui fondent une société démocratique, qui élèvent une République !



Il n’y aura pas deux hymnes du Sénégal ! Il n’y aura pas deux drapeaux du Sénégal.



Il n’y aura qu'une seule Devise de la République du Sénégal éternel !



Un peuple un but une foi !



- El Hadji Gorgui Wade Ndoye- Citoyen sénégalais, vivant à l’étranger. Initiateur du « Gingembre Littéraire » sur « Le Vivre Ensemble »