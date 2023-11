Séjour à Riyadh: Le Président Macky Sall s'est entretenu avec le Président de la transition du Gabon

Dans le cadre de son séjour à Riyadh, le chef de l'État s'est entretenu avec le Président de la transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema.



Ainsi, les échanges ont porté, lors de ce tête-à-tête, sur la situation actuelle du Gabon et la question de la transition. Le Président du Gabon veut s'inspirer de l'exemple du Sénégal pour réussir la transition au Gabon. " L'objet de l'entretien c'est d'expliquer au Président Macky Sall ici présent ce qui s'est passé au Gabon le 30 août 2023. Bien avant cela, il faut dire que le Président Macky Sall sait ...Il se trouve que le Sénégal est un ami du Gabon notamment à travers l'histoire que vous connaissez avec lCheikh Ahmadou Bamba et nous avons de bons rapports avec le Sénégal. Donc cette visite aujourd'hui, c'était pour faire un point de la situation du Gabon avec le Président Macky Sall ici présent et qui m'a donné des conseils. De très bons conseils, des voies et moyens et comment sortir de cette transition, comment aider notamment le peuple Gabonais et comment reconstruire un avenir. Et je pense que ces conseils sont utiles pour le Gabon. Le Sénégal aussi est un pays d'exemple en matière de démocratie en Afrique... Nous avons beaucoup de réformes à faire notamment dans la constitution, le code électoral. Et on pourra s'inspirer également sur la question du mandat qui est l'enjeu supérieur de nos débats dans la transition", a indiqué le Président du Gabon.



Pour sa part, le Président Macky Sall de déclarer. " C'est avec plaisir que j'ai reçu mon jeune frère le Président de la transition de la République Gabonaise qui m'a fait le point de la situation du pays. Vous savez, le Gabon est un pays important en Afrique. C'est un pays qui est non seulement très accueillant pour les africains mais qui est également un pays qui a une place particulière dans nos cœurs. Moi aussi, je suis personnellement très lié au Gabon. Et vraiment avec ce qu'il m'a expliqué et l'engagement dont il fait montre, il mérite d'être soutenu pour très rapidement passer aux questions principales qui touchent le développement du Gabon notamment des questions économiques, sociales mais aussi celles relatives à la transition politique. Sur toutes ces questions, j'ai senti vraiment un engagement très fort". Le chef de l'État d'ajouter " Et je lui ai naturellement dit ma disponibilité à l'accompagner autant que faire ce peut... Évidemment, j'ai demandé des nouvelles du Président Ali Bongo et je pense que les choses vont évoluer très très positivement. En tout cas, je le félicite pour cela et je l'encourage à persévérer dans cette voie", a-t-il conclu.



Moussa Fall.