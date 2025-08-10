Sécurité routière du Magal : l’ACMS mobilise ses motards et distribue 1 000 casques aux pèlerins


À l’occasion du Magal de Touba, l’Association des Clubs de Motards du Sénégal (ACMS) sort une nouvelle fois ses motards … mais pas pour faire la course. Présidée par Séga Ndiaye, l’ACMS, connue pour organiser les compétitions sur le circuit Dakar Baobab de Sindia, met cette année encore ses efforts au service de la sécurité routière. 
Après une première participation marquante l’an dernier, l’association revient avec un objectif clair : zéro accident. Grâce à la bénédiction du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, les motards installeront des stands stratégiques à Thiès, Diourbel et à l’entrée de Touba, où 1 000 casques seront distribués gratuitement aux pèlerins venus à moto.
Mais il ne s’agit pas seulement de distribuer du matériel : les bénévoles de l’ACMS iront à la rencontre des motards pour leur rappeler l’importance du port du casque, des gants, des bottes et des gilets de protection. L’an dernier déjà, leur action avait permis de sensibiliser des centaines de conducteurs sur le trajet vers Touba. Cette année, avec une campagne plus vaste et un engagement total, Séga Ndiaye espère que chaque motard arrivera vivant et entier à destination. « Notre mission est claire : qu’aucune famille ne pleure un accident de moto pendant le Magal », martèle-t-il. Pour l’ACMS, la route vers la dévotion passe aussi par la prudence...
Autres articles
Dimanche 10 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
À Berkeley, l’excellence scolaire se réinvente : Un modèle innovant pour réduire les cycles, allier sciences et bilinguisme, et réussir à 100 % au Bac

À Berkeley, l’excellence scolaire se réinvente : Un modèle innovant pour réduire les cycles, allier sciences et bilinguisme, et réussir à 100 % au Bac - 10/08/2025

Les Oliviers en guerre contre la mendicité des enfants : « la honte nationale qui brûle nos consciences » (Dr Khalia Haidara)

Les Oliviers en guerre contre la mendicité des enfants : « la honte nationale qui brûle nos consciences » (Dr Khalia Haidara) - 10/08/2025

Inondations à Touba : Serigne Sidi Mbacké lance un cri d’alarme et appelle à des solutions concrètes

Inondations à Touba : Serigne Sidi Mbacké lance un cri d’alarme et appelle à des solutions concrètes - 09/08/2025

Magal Touba 2025 : Dakar vit au rythme, les fidèles affûtent leurs préparatifs pour le grand jour

Magal Touba 2025 : Dakar vit au rythme, les fidèles affûtent leurs préparatifs pour le grand jour - 09/08/2025

Dakar Dem Dikk déploie son parc automobile à Touba : 480 départs provisoires prévus, 270 conducteurs mobilisés, le prix du ticket fixé à 4000 francs…

Dakar Dem Dikk déploie son parc automobile à Touba : 480 départs provisoires prévus, 270 conducteurs mobilisés, le prix du ticket fixé à 4000 francs… - 09/08/2025

MAGAL 2025 – Coris Bank célèbre son

MAGAL 2025 – Coris Bank célèbre son "Moment-Safar" à Touba et réaffirme son engagement pour une finance inclusive - 08/08/2025

Plan de redressement du gouvernement : « Une politique de répression économique », alerte le SEN de l’APR

Plan de redressement du gouvernement : « Une politique de répression économique », alerte le SEN de l’APR - 07/08/2025

[🛑DIRECT ] Plan de redressement économique : La réaction des Leaders de l'APR

[🛑DIRECT ] Plan de redressement économique : La réaction des Leaders de l'APR - 07/08/2025

Éducation : La Fondation Sonatel honore les meilleurs élèves du Sénégal

Éducation : La Fondation Sonatel honore les meilleurs élèves du Sénégal - 07/08/2025

MAGAL 2025 – TOURAS, en campagne pour l’inscription du Magal au patrimoine de l’UNESCO, reçoit les prières du patriarche mouride

MAGAL 2025 – TOURAS, en campagne pour l’inscription du Magal au patrimoine de l’UNESCO, reçoit les prières du patriarche mouride - 07/08/2025

Ziguinchor : Un jeune homme mortellement fauché par un taxi en fuite

Ziguinchor : Un jeune homme mortellement fauché par un taxi en fuite - 06/08/2025

Les révélations de Moustapha Diakhaté sur sa garde à vue : « Mes médicaments contre l’asthme ont été confisqués… le commissaire du Port est un voyou… à la limite, un assassin »

Les révélations de Moustapha Diakhaté sur sa garde à vue : « Mes médicaments contre l’asthme ont été confisqués… le commissaire du Port est un voyou… à la limite, un assassin » - 05/08/2025

[🛑DIRECT ] Conférence de Presse de Moustapha Diakhaté

[🛑DIRECT ] Conférence de Presse de Moustapha Diakhaté - 05/08/2025

MAGAL 2025 – Sonatel mobilisée pour une connectivité optimale à Touba

MAGAL 2025 – Sonatel mobilisée pour une connectivité optimale à Touba - 05/08/2025

Thiès – Un directeur d’école cogne son enseignant… et se fait corriger par la justice

Thiès – Un directeur d’école cogne son enseignant… et se fait corriger par la justice - 05/08/2025

PARCELLES ASSAINIES : Le Monstre Domestique – Un père sous les verrous pour viols incestueux sur sa fille et de sa propre Soeur

PARCELLES ASSAINIES : Le Monstre Domestique – Un père sous les verrous pour viols incestueux sur sa fille et de sa propre Soeur - 05/08/2025

Episode 4 de Sunu Senelec : au cœur de la stratégie commerciale

Episode 4 de Sunu Senelec : au cœur de la stratégie commerciale - 04/08/2025

MAGAL 2025- Le Khalife recevant la délégation d’Auchan-Sénégal : «  Waww Goor, Jërëjëf »

MAGAL 2025- Le Khalife recevant la délégation d’Auchan-Sénégal : «  Waww Goor, Jërëjëf » - 04/08/2025

Modernisation de l’offre du transport : Dem Dikk vers une nouvelle dynamique de transformation

Modernisation de l’offre du transport : Dem Dikk vers une nouvelle dynamique de transformation - 04/08/2025

Le Site Seneporno fermé : la DSC referme le piège après une traque silencieuse »

Le Site Seneporno fermé : la DSC referme le piège après une traque silencieuse » - 04/08/2025

Lycée Lamine Guèye : Le Comité d’organisation du Centenaire et la proviseur rendent hommage à l’excellence

Lycée Lamine Guèye : Le Comité d’organisation du Centenaire et la proviseur rendent hommage à l’excellence - 03/08/2025

Thiès / Lutte contre les occupations anarchiques : l'association des ouvriers de la région réclame un site de recasement

Thiès / Lutte contre les occupations anarchiques : l'association des ouvriers de la région réclame un site de recasement - 02/08/2025

Thiès / Précarité sociale, sanitaire- les révélations du maire Babacar Diop :

Thiès / Précarité sociale, sanitaire- les révélations du maire Babacar Diop : "Beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner!" - 02/08/2025

MAGAL 2025- L’histoire de Moutet et de Serigne Touba racontée par Serigne Mbaye Guèye Sylla

MAGAL 2025- L’histoire de Moutet et de Serigne Touba racontée par Serigne Mbaye Guèye Sylla - 02/08/2025

Responsabilité sociétale : IBS soutient la préfecture de Rufisque avec un don de 7 motopompes

Responsabilité sociétale : IBS soutient la préfecture de Rufisque avec un don de 7 motopompes - 01/08/2025

« Ils ont leur part de responsabilité sur la situation dont nous avons hérité » : Sonko charge le FMI lors du lancement de “Jubbanti Koom”

« Ils ont leur part de responsabilité sur la situation dont nous avons hérité » : Sonko charge le FMI lors du lancement de “Jubbanti Koom” - 01/08/2025

Pression fiscale : Le syndicaliste Mody Guiro préconise un système simplifié pour les populations

Pression fiscale : Le syndicaliste Mody Guiro préconise un système simplifié pour les populations - 01/08/2025

Ziguinchor – Yamatogn : un homme interpellé avec 18 doses de Kush lors d’un contrôle de routine

Ziguinchor – Yamatogn : un homme interpellé avec 18 doses de Kush lors d’un contrôle de routine - 01/08/2025

Le PM Sonko annonce des mesures clés pour booster l'économie : Taxes sur les jeux en ligne, le Tabac et le relèvement de l’âge limite des véhicules importés

Le PM Sonko annonce des mesures clés pour booster l'économie : Taxes sur les jeux en ligne, le Tabac et le relèvement de l’âge limite des véhicules importés - 01/08/2025

Plan de redressement économique et social : cap sur

Plan de redressement économique et social : cap sur "une économie souveraine et durable" - 01/08/2025

RSS Syndication