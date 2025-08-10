Sécurité routière du Magal : l’ACMS mobilise ses motards et distribue 1 000 casques aux pèlerins

À l’occasion du Magal de Touba, l’Association des Clubs de Motards du Sénégal (ACMS) sort une nouvelle fois ses motards … mais pas pour faire la course. Présidée par Séga Ndiaye, l’ACMS, connue pour organiser les compétitions sur le circuit Dakar Baobab de Sindia, met cette année encore ses efforts au service de la sécurité routière.

Après une première participation marquante l’an dernier, l’association revient avec un objectif clair : zéro accident. Grâce à la bénédiction du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, les motards installeront des stands stratégiques à Thiès, Diourbel et à l’entrée de Touba, où 1 000 casques seront distribués gratuitement aux pèlerins venus à moto.

Mais il ne s’agit pas seulement de distribuer du matériel : les bénévoles de l’ACMS iront à la rencontre des motards pour leur rappeler l’importance du port du casque, des gants, des bottes et des gilets de protection. L’an dernier déjà, leur action avait permis de sensibiliser des centaines de conducteurs sur le trajet vers Touba. Cette année, avec une campagne plus vaste et un engagement total, Séga Ndiaye espère que chaque motard arrivera vivant et entier à destination. « Notre mission est claire : qu’aucune famille ne pleure un accident de moto pendant le Magal », martèle-t-il. Pour l’ACMS, la route vers la dévotion passe aussi par la prudence...