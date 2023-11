Sécurité maritime: Une vingtaine d’officiers de police venus de 9 pays d’Afrique débute une formation sur la cybercriminalité maritime

Des officiers de police judiciaire venus de 9 pays d'Afrique ont pris part à la cérémonie d’ouverture d’un stage de formation pour le renforcement des capacités des officiers de la sous-région exerçants des missions de police judicaire dans le domaine maritime.



Un projet initié par l'Institut de Sécurité maritime Interrégional (ISMI) d'Abidjan, en partenariat avec l'Ecole nationale de Cyber sécurité à Vocation régionale (ENC-VR) du Sénégal.



L'ISMI est une école de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer en charge de la formation et du renforcement des capacité des personnels civils et militaires des Etats du golfe de Guinée en matière de sécurité et de sûreté maritimes et portuaires.



Ce stage de formation sur la cybercriminalité maritime a pour objectif majeur d'inculquer aux officiers de police judiciaire les fondamentaux en matière de cybercriminalité en vue de les outiller pour un meilleur traitement des infractions pénales relatives à ce domaine spécifique, en est aujourd’hui en sa troisième édition qu’il délocalise à Dakar après celles de 2021 et 2022 organisées sur le Code ISPS en partenariat avec le Port Autonome de Dakar.



Ainsi, démarrée officiellement à partir de ce lundi 27 novembre, cette formation va s’étaler jusqu’au jeudi 30 novembre 2023 à l'Ecole nationale de Cybersécurité à Vocation régionale (ENC-VR) du Sénégal.



Cette formation regroupe une vingtaine de participants, tous officiers de police ayant des compétences maritimes originaires du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Liberia, de la Sierra Leone et du Sénégal.



Elle est la septième organisée dans le cadre du Projet SAFE PORT consacré à la sécurité et à la sûreté portuaires. Exécutée par l'ISMI et piloté par l'Institut des Nations Unies pour l'Etude et la Recherche (UNITAR), le projet SAFE PORT est financé par le Gouvernement allemand.