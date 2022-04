Secteur du transport / Cheikh Kanté vole au secours des chauffeurs d’« Allo Dakar » qui s’engagent à leur tour à ses côtés pour les législatives.

Des centaines de chauffeurs d’Allo Dakar de Touba se sont retrouvés, ce vendredi 01 avril 2022, à l’hôtel King Fahd Palace, pour exprimer leur désarroi devant le ministre Cheikh Kanté afin d’obtenir des papiers légaux pour pouvoir circuler comme les autres moyens de transport. Ils ont sollicité l’appui du ministre pour une régularisation de leurs véhicules afin de sauver des familles. Selon eux, plus de 200 personnes exercent ce métier.



L’entrepreneur M. Mbaye s’est dit décidé à les soutenir, car ce secteur fait une contribution importante dans les caisses de l'État. « Le secteur Allo Dakar fait une contribution de plus de trois (3) milliards », a-t-il déclaré.



Le ministre d’État, Cheikh Kanté, vole au secours des chauffeurs d’Allo Dakar, en leur promettant d’amener des solutions à leur problème. « Les portes du président de la République vous sont déjà ouvertes… Pour les élections législatives et les parrainages notamment, il a exprimé ses attentes aux 200 chauffeurs Allo Dakar, pour une victoire éclatante le jour des élections. »



Pour terminer, les chauffeurs ont pris l'engagement d'accompagner le président de la République, s’il règle leurs doléances...