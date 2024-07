Sébi Gare : Partagés entre la pollution et l'insécurité, les habitants lancent un appel aux autorités

Au cœur de Sébi Gare, commune en pleine expansion à proximité de Dakar, les résidents font face à une série de défis croissants qui menacent leur qualité de vie nouvellement établie. Depuis que de nombreux habitants ont choisi de quitter la capitale sénégalaise pour une existence plus paisible dans cette nouvelle cité, les problèmes se sont accumulés à une vitesse inattendue.







L'un des défis majeurs est l'isolement causé par l'arrivée du TER, qui a coupé la localité en deux. Un petit tunnel sombre est désormais le seul lien pour les piétons et les véhicules, mais il est devenu un endroit propice aux agressions, selon les habitants. Des cas d'agressions ont été signalés, rendant ce passage non seulement sombre mais aussi dangereux.







Un autre problème critique est la pollution de l'air causée par l'usine Fabrimétal, spécialisée dans la production de métaux. Les émanations toxiques provenant de l'usine ont exacerbé les problèmes respiratoires parmi les résidents, provoquant des soucis particuliers pour les enfants et les personnes atteintes d'asthme. Les résidents, comme Kadia Sall, qui vivent à proximité immédiate de l'usine, expriment leur désespoir face à cette situation quotidienne difficile.







À l'installation de Fabrimétal, les promesses de non-pollution ont été faites à la communauté, mais celles-ci se sont révélées être infondées, selon les habitants. De plus, malgré les engagements initiaux de Fabrimétal, y compris la construction d'un dispensaire au cœur de la cité, les travaux ont été interrompus il y a un an, laissant les fondations inachevées et les résidents sans soutien médical promis.







Maintenant, une nouvelle menace plane sur Sébi-Gare avec les plans d'implantation d'une nouvelle usine de recyclage de déchets par SETTIC. Les résidents, fatigués des impacts négatifs sur leur environnement et leur santé, se mobilisent contre ce projet, appelant les autorités à prendre des mesures concrètes pour protéger leur communauté.







Alors que Sébi-Gare attire de nouveaux résidents cherchant une vie meilleure, la réalité quotidienne est marquée par des défis significatifs : l'isolement physique, la pollution de l'air et les promesses non tenues des entreprises locales. La communauté reste déterminée à défendre son droit à une vie saine et sécurisée, en espérant que les autorités répondront à leurs préoccupations avant que ces problèmes ne s'aggravent davantage.