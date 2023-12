Séances de remédiation des étudiants de l'Ucad: Les délégués du Personnel du CICES disent niet

Le Doyen de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Dakar, avait annoncé dans un communiqué la reprise des cours en présentiel à l'Université à partir du mois de janvier 2024, avant de préciser, dans un second communiqué qu'il s'agit de cours de remédiation en dehors de l'Université Cheikh Anta Diop. Sur ce, le CICES, a été choisi pour abriter les étudiants de l’université Cheikh Anta Diop, pour des séances de remédiation du 03 janvier 2024 au 31 janvier 2024.

Dans une note parvenue à Dakaractu, les délégués du personnel du CICES rejettent à l’unanimité une telle décision.



"Le CICES, une structure dont sa mission est l’expansion économique du Sénégal à travers l’organisation de foires et de salons, n’est nullement adapté à servir d’amphithéâtre pour des étudiants. Le CICES,l’unique structure de l’état destinée à l’événementiel ne saurait perdre ses clients qu’il a reconquis après de très gros efforts déployés depuis l’arrivée du nouveau Directeur Général", font-ils savoir.



Pour eux, "transformer ses salles en espaces pour les étudiants, c’est annuler tous les contrats déjà enregistrés pour cette période. Alors que le CICES peine à mettre en œuvre toutes ses politiques pour une meilleure occupation à cause de la réduction de son périmètre géographique et de la vétusté de certaines de ses infrastructures. Comment les autorités peuvent-elles penser lui enjoindre un autre fardeau supplémentaire ? Dans le souci de conservation de notre outil de travail, nous délégués du personnel du CICES déclarons inacceptable un tel choix", préviennent-ils.



Les délégués du Personnel se disent prêts à défendre leur outil de travail avec tous les moyens légaux qu'ils disposent.