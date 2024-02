Scrutin du 25 février 2024 : Le CNRA fixe la durée, les horaires et modalités de réalisation d’émissions de propagande électorale des candidats

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a défini, en perspective de l’élection présidentielle, la durée, les horaires et modalités de réalisation de l'émission de propagande pour les candidats en lice. Le temps d'antenne à la Radio et à la Télévision publiques est de 3 minutes mais en cas de second tour, ceux qui seront au rendez-vous auront 7 minutes.







Les émissions relatives à la campagne électorale pour le premier tour sont diffusées en deux tranches, tous les jours : la première à partir de 19h et la deuxième à partir de 20h 40.



Toutefois, par suite d'impératifs majeurs liés, à la diffusion de matches de la Coupe d'Afrique des Nations, la RTS peut proposer au CNRA une autre programmation. Le cas échéant, le présentateur de la dernière émission avant le jour retenu pour la diffusion de matches de la CAN informe les auditeurs et téléspectateurs sur les horaires de diffusion retenus sur décision du CNRA.







Exceptionnellement, l'émission du dernier jour de campagne est diffusée en une seule tranche à partir de 22h. Les candidats ont jusqu'à 20 heures, au plus tard, pour remettre les enregistrements et fiches de montage à la RTS. À la fin de la présentation des émissions relatives à la campagne électorale, au premier tour et, le cas échéant, au deuxième tour, le présentateur annonce les réunions électorales du lendemain auxquelles participent les candidats, sous réserve que le calendrier de leurs meetings et manifestations publiques soit disponible.







À la fin de la présentation de l'avant dernière émission relative à la campagne électorale pour le premier tour, le présentateur informe les auditeurs et téléspectateurs que « Sur décision du Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) la dernière émission de la campagne électorale sera diffusée à partir de 22 heures ». Les émissions de campagne électorale en vue de l'élection du Président de la République diffusées sont précédées d'un indicatif dont la musique est suffisamment neutre pour respecter l'égalité entre tous les candidats de la mention sonore et écrite (pour la télévision) suivante : « Émission placée sous la supervision et le contrôle du Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) ». Cette mention sonore est répétée à la fin des émissions. L'ordre de passage à l'émission du dimanche 4 février 2024, produite à partir des seules déclarations des candidats, est arrêté par le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), sur la base du tirage au sort effectué en présence des mandataires des candidats.







Dans son communiqué, le Cnra informe que les modalités de production et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale pour l'élection sont les déclarations qui doivent être enregistrées au plus tard la veille du jour de leur diffusion, le temps d'antenne quotidien diffusé par la RTS et réservé aux candidats, les émissions en différé après le contrôle et le visa du Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel et celles diffusées sur l'ensemble du réseau synchronisé de la Radio Télévision sénégalaise.