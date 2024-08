« Scandale » à l’Onas: Thierno Alassane Sall interpelle l’Assemblée nationale !

Le député Non-inscrit et président de La République des Valeurs s’est indigné de cette indifférence de l’Assemblée nationale sur ce supposé scandale à l’Onas. Après le déballage de l’ex-DG de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), le député, invité à la Rfm dans l’émission Grand Jury animée par Babacar Fall, estime que la réaction de l’Assemblée ne sera pas de trop: « on ne peut pas annoncer des réformes en demandant d’abord de mettre à jour le règlement intérieur et ne pas être en cohérence avec soi. Ce clash entre l’ancien DG de l’Onas et le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement doit être tirée au clair. Et l’Assemblée nationale est au moins attendue pour se saisir de l’affaire et la tirer au clair. On a modifié le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Mais est ce que cela donne plus de pouvoir aux députés de voir ce qui se passe à l’Onas? » s’interroge le député dénonçant des « débats de bas niveau » qui polluent l’espace public. D’après ses dires sur le plateau de la Rfm, le candidat malheureux à la dernière présidentielle se demande même, « quand un ministre et un DG qui peinent à se mettre autour d’une table pour tirer au clair une affaire dans leur secteur, il n’est pas étonnant que les ponts soient rompus avec la presse, l’opposition ou encore une quelconque entité dans le pays qui devrait mériter toute son attention ».