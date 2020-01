Saraya/Fête des victoires de Niatecouma : "Il nous faut redonner à notre département son lustre d'antan" (M. Sambaly Biagui, Responsable politique APR)

Ce samedi 4 janvier 2020, l'auberge Djiguiya de Saraya a été rempli de monde venu des différentes contrées du département pour fêter les acteurs de la troupe théâtrale Niatecouda.

La veillée culturelle, portant "FÊTE DES VICTOIRES DE LA TROUPE NIATECOUMA " a une dimension locale, nationale et internationale. Une cérémonie à l'allure de meeting de remerciement politique, fut placée sous le parrainage de Monsieur Sambaly Biagui, président du club de football dénommé "CLUB ESPÉRANCE DE SARAYA", un homme qui se bat pour sa commune (Saraya) et qui n'a jamais caché ses ambitions politiques", a sorti de gros moyens pour la réussite de l'événement.

Cependant, le jeune responsable de la mouvance présidentielle compte avec ses frères, camarades et sympathisants de l'Alliance pour la république (APR) contribuer et accompagner la politique du président Macky Sall dans le département de Saraya.

Toutefois, selon lui, "il nous faut redonner à notre département son lustre d'antan. Saraya ce n'est pas seulement de l'or, c'est un haut lieu d'histoire et de culture, qu'il nous faut valoriser. Et ça j'en fais mon affaire", a t-il conclu.