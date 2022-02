Santé, éducation et denrées alimentaires : La FGTS invite l'État à respecter ses engagements…

Marche, manifestation, dénonciation entre autres commencent à hanter le sommeil des populations. Si ce ne sont pas les enseignants, ce sont les médecins. Une situation jugée insupportable par les travailleurs de la FGTS. Et pour montrer leur désarroi, ils ont organisé une conférence de presse pour demander à l'État de respecter ses engagements. Avec le manque de consensus entre les autorités étatiques et les acteurs de l’éducation et la santé, la FGTS invite l'État à ouvrir les négociations pour permettre à ses enseignants de terminer l'année scolaire en beauté.



Après l'annonce du président de la République sur la diminution des denrées alimentaires, les responsables de la FGTS pensent que l'État peut faire mieux...