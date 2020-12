Santé : Le Pr Seydi honoré par le président Macky Sall pour service rendu à la Nation.

Son combat acharné pour le bien-être des populations a valu au Pr Moussa Seydi d’être honoré ce mardi 29 décembre 2020 par le président de la République. Ce dernier qui entendait lui manifester tout le respect et la considération du peuple Sénégalais, a décidé de baptiser le nouveau Service des maladies infectieuses et tropicales (Smit) inauguré ce matin, au nom du Pr Moussa Seydi. Le président Macky Sall qui a pris cette décision, reconnaît le caractère inhabituel de son geste.



‘’Je sais qu’il n’est pas habituel de baptiser un centre, et de donner le nom de celui qui exerce la responsabilité, mais aujourd’hui, Pr Seydi, vous méritez parfaitement que ce centre prenne votre nom pour l’exemple et l’initiative que vous avez donnés’’.



Il légitime le choix de ce nom par l’engagement du Pr Seydi. Celui qu’il entendait honorer aujourd’hui ‘’pour son engagement altruiste, civil et patriotique’’. Et ce, pour avoir eu l’idée et s’être investi pour la construction de ce joyau qui a enregistré une participation de l’État du Sénégal à hauteur de 1,5 milliard.



Macky Sall a aussi félicité Abdoulaye Diouf Sarr, capitaine de l’équipe de la santé, le corps médical en particulier celle du Cnge (Comité national de gestion des épidémies) pour leur engagement. Des agents qui ‘’sont d’un tel engagement qu’ils méritent les honneurs de la nation’’, a dit le président Sall.