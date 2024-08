Santé : La SOSEDEV organise une journée de consultations gratuites et de prévention ce samedi

La Société Sénégalaise de Dermatologie-Vénéréologie (SOSEDEV), en partenariat avec l’association AIIDA (L’Association Internationale d’Information sur la Dépigmentation Artificielle) et la Prosmed 2024 (Promotion Sortante de Médecine de l’UCAD), organise une journée de consultations gratuites et de prévention. L’activité aura lieu le 10 août prochain au service de Dermatologie/IST de l'Institut d’Hygiène Sociale Dakar (ex Polyclinique de la Médina).

Cette activité s’inscrit dans le cadre des services rendus à la communauté et bénéficie d’un appui du MSAS.



Plusieurs activités de soins curatifs et préventifs sont prévues : consultations de dermatologie, de vénéréologie (maladies sexuellement transmissibles), des soins esthétiques (nettoyage de peau, peeling, microneedling… ) En outre, des ateliers portant sur divers thématiques sont programmés : peau et estime de soi, hygiène de la peau et usage des produits cosmétiques, éducation thérapeutique des dermatoses chroniques. Un accent particulier sera mis sur la prévention des MST au cours de séances d’IEC.