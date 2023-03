Santé / Journée mondiale du rein : Kédougou étrenne son centre de dialyse

La nouvelle unité de dialyse au niveau de l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou, contribue à relever fortement le défi de l’accès à la santé pour tous. Grâce aux initiatives majeures du président de la République, l’offre de prise en charge de la maladie rénale connaît d’importantes avancées.







Le thème de la journée mondiale retenu cette année, 2023, « une bonne santé rénale pour tous afin de faire face à l’inattendu », rencontre les efforts significatifs du gouvernement pour prévenir et faire face à la maladie rénale.



Dans le monde, environ 10% de la population adulte vit avec un certain degré d'Insuffisance Rénale Chronique (IRC) et, chaque année, des millions de personnes meurent prématurément de cette pathologie et de ses complications.



En Afrique subsaharienne, l'insuffisance rénale chronique est un fardeau avec une mortalité qui peut parfois atteindre 50%.







Au Sénégal, un bon nombre de personnes souffre d'une maladie rénale qui peut conduire à une insuffisance rénale. Elle évolue silencieusement, elle est souvent détectée trop tard et affecte environ 2.000 personnes par an.



Les affections rénales, même si elles sont le plus souvent silencieuses, peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire stoppée par des médicaments et des règles hygiéno-diététiques simples.







Voilà toute l’importance accordée par l’État du Sénégal à travers le département de la Santé et de l’Action sociale qui met en œuvre des stratégies adéquates afin d’arriver à la maîtrise de cette pathologie ravageuse et appauvrissante. Des enfants aux personnes âgées, ainsi que la population active, l’insuffisance rénale touche toutes les couches. Elle représente ainsi un fardeau économique pour tous les pays du monde.







En vue d’apporter une réponse appropriée aux défis et contraintes précités, l’unité de dialyse abritée par l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou, permettra aux personnes atteintes d’IRC de bénéficier in situ, d’une prise en charge optimale.