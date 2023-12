Santé : Des hôpitaux et des performances listés par le président Macky Sall

Le chef de l’Etat, Macky Sall a fait ses adieux lors de son discours à la nation tenu ce 31 décembre 2023.A cette occasion ,le président a fait le bilan de ses réalisations de 2012 à 2023.



Sur le plan de la santé ,il a énuméré la construction des hôpitaux clefs en main à Touba,kaffrine,Sedhiou, Kédougou,Agnam et tous les chantiers en cours à Ourossogui,Saint-Louis ,Tivaoune et notamment la polyclinique de l’hôpital Aristide le Dantec. Non sans laisser en rade les performances remarquables du corps médical qui a réalisé pour la première fois, cette année ,une séparation de bébés siamois ,des transplantations rénales et un traitement endovasculaire.