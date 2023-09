Sandiara :Nakhla Tine président du mouvement Apiss ( Agir pour l'intérêt Supérieur du Sénégal) réclame la démission du maire Serigne Gueye Diop

Ce dimanche Nakhla Tine président du mouvement APISS( Agir Pour l'intérêt Supérieur du Sénégal) réclame la démission de docteur Serigne Gueye Diop maire de la commune de sandiara et candidat à l élection présidentielle de février 2024. Pour étayer ses ses propos Nakhla Tine conseiller municipal pense que ,le maire Serigne Gueye Diop est élu sous la bannière de Bby si toute fois il défie le Président de Bby l'acte un c'est de démissionner de son poste de Maire."Le motif est simple car Serigne Gueye Diop a été élu sous la bannière de Benno bokk yakaar et comme il a défié le Président Macky Sall, il sera défier à sandiara. Il prétend avoir démissionné de son poste de ministre conseiller donc il lui reste de nous rendre notre mairie si non, on passe à la vitesse supérieure" peste Nakhla Tine . Le conseiller municipal, Nakhla Tine réclame en même temps le même traitement que Kolda. "J'interpelle directement le Président Macky de nous faire nommer un cadre de l'APR ou de Benno bokk yakaar à une station qui nous permettra de faire face car notre objectif c'est de réduire Serigne Gueye Diop à sa plus simple expression." a-t-il martelé...



Nakhla Tine de remercier au passage le Président Macky Sall pour ses nombreuses réalisations dans la commune dont la zone économique spéciale, l 'agropole des trois communes (de sandiara, Malicounda et ngueniene), l'électrification rurale. "Mon soutien au choix du Président est surtout motivé par son bilan mais également par celui qui est choisi que je soutiens pour la mémoire de feu Pierre Ndiaye ancien secrétaire général du ministère de l économie, du plan et de la coopération." Conclut le conseiller municipal président de Apiss...