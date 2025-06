Saly : Un voleur à la ruse piégé par une vidéo et arrêté

M.F. Mb., un chauffeur né en 1975 à Touba, a été appréhendé par les agents du commissariat de Saly, sous la direction du commissaire Oumar Mbaye. Il est soupçonné d'une série de vols par ruse commis sur l'axe Saly–Ngaparou–Somone. L'arrestation a eu lieu au carrefour de Saly (René Merceron), où il était en possession d'une pompe à gaz artisanale, utilisée comme moyen de dissuasion. Il a depuis été déféré devant le procureur du tribunal de grande instance de Mbour, selon les informations de Dakaractu Mbour.



Les faits les plus significatifs remontent au 29 mars 2025. Ce jour-là, S.M.K., un ressortissant sierra-léonais, conduisait en direction de Ngaparou lorsqu'il a ralenti pour laisser passer un piéton. Ce dernier, identifié ultérieurement comme M.F. Mb., a violemment frappé le pare-brise du véhicule avant de simuler une chute. Alors que la victime descendait de sa voiture pour lui porter secours, un complice s'est introduit dans le véhicule, y a dérobé son téléphone portable, puis s'est enfui à bord d'une voiture garée à proximité.



L'affaire aurait pu en rester là, mais le 1er juin 2025, S.M.K. a de nouveau aperçu M.F. Mb. au même endroit. En tentant de l'interpeller, le suspect a pris la fuite, s'est retourné et a aspergé S.M.K. avec sa pompe à gaz artisanale. Cette fois, S.M.K. a eu le réflexe de filmer la scène, remettant la vidéo aux enquêteurs.



Grâce à ces images et après plusieurs jours de recherches, les policiers ont finalement localisé et arrêté M.F. Mb. à Saly. L'arme de fortune a été retrouvée en sa possession au moment de son interpellation.



Selon Dakaractu Mbour, le mis en cause a été présenté au procureur du tribunal de grande instance de Mbour. L'enquête se poursuit afin d'identifier et de localiser son complice.