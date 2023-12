Saly : "Sans l'accès des femmes à la terre, il serait véritablement difficile d'accéder à la souveraineté alimentaire" (Cheikh O. Ba, IPAR)

Un atelier d'élaboration du plan d'action genre et foncier s'est tenu dans la capitale touristique du Sénégal. Cet atelier a regroupé les représentants des acteurs intervenant sur le foncier et les structures étatiques.



L'objectif global de cette rencontre était d'élaborer, sur la base des résultats des études existantes sur le foncier(ODD), un plan d'action genre et foncier en vue d'alimenter le plan d'action d'institutionnalisation du genre pour consolider et pérenniser les acquis d'intégration du genre et de prise en compte des besoins specifiques des acteurs et cibles du secteur agricole.



Selon Cheikh Oumar Ba de l'Ipar, sans l'accès des femmes à la terre, il sera véritablement difficile d'accéder à la souveraineté alimentaire..."

Une fertilisation des connaissances croisées reste la bienvenue ", a-t-il conclu...