Saly / Saisie record de faux médicaments évaluée à plus de 394 millions FCFA : Deux convoyeurs arrêtés, un véhicule intercepté à la plage de Rolls

Selon des informations exclusives de Dakaractu Mbour, une opération de sécurisation menée dans la nuit du 1er au 2 août 2025 par le Commissariat urbain de Saly a permis de démanteler un important trafic de faux médicaments. L’intervention a eu lieu au point de contrôle du Musée de Saly, où deux véhicules suspects, chargés à ras bord, ont attiré l’attention des forces de l’ordre.



L’opération et l’interpellation de deux individus

Lors du contrôle, les policiers ont découvert 39 cartons de médicaments transportés sans le moindre document justificatif. Les conducteurs, qui se sont présentés comme de "simples convoyeurs", ont été interpellés et conduits au commissariat. Les mis en cause ont été identifiés comme Abdou Aziz Diouf et Fallou Diouf.



Un des chauffeurs a tenté de prendre la fuite avec son véhicule, mais il a été rattrapé par les agents de police à la plage de Rolls.



Un butin record

Selon une première évaluation effectuée par un représentant syndical des pharmaciens du Sénégal, la valeur des médicaments saisis est estimée à 394 000 600 FCFA. Le procureur a été saisi et une enquête est en cours.



Cette saisie spectaculaire est mise à l'actif du Commissaire Oumar Mbaye, chef du commissariat urbain de Saly, et de ses équipes.