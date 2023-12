Saly / Les acteurs touristiques haussent le ton : "Les directives du président de la République n'ont pas été respectées!" (Bocar Thiam)

Ce n'est plus le parfait amour entre les acteurs touristiques et les autorités en charge du secteur.

En réunion à Saly, ces acteurs n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement et leur déception dans la marche du secteur, face à ce qu'ils qualifient d'injustice.

Au cours de cette rencontre, la problématique de la répartition du crédit hôtelier s'est posée. "C'est un constat malheureux, mais le tourisme va mal. Nous pensons que l'idée est bonne, mais dans l'action nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'anomalies. Aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, mais les directives du président Macky Sall n'ont pas été respectées", souligne Bocar Thiam, directeur d'hôtel.

Dans le même tempo, l'expert en tourisme Faouzou Dème de préciser que le crédit hôtelier a créé plus de problèmes que de solutions. "C'est le président de la République qui avait dit aux acteurs que si vos préoccupations ne sont pas prises en compte, criez pour que je vous entende... C'est le cas aujourd'hui où nous crions parce que nous avons des problèmes concernant le crédit hôtelier. Le constat est amer : si tu n'es pas proche du ministre ou un ami, tu es exclu, ton dossier n'est pas pris en compte. Il y a des hôtels qui payent des taxes et d'autres non. Quand tu as des dossiers, une fois au ministère, tu es reçu comme un malpropre...Il faut revoir la gouvernance touristique!", a martelé l'expert en tourisme Faouzou Dème.

Pour conclure, Mamadou Diop de la structure Rivièra de pousser le bouchon : "Nous sommes les parents pauvres du président de la République. Mais il n'y a pas de minorité en développement. Le président a dit qu'il ne laissera pas ce pays dans le chaos. Nous lui disons qu'il fasse vite parce que le secteur touristique est au bord du chaos ", a t-il déploré...