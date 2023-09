Saly : La Sapco nettoie la plage et case les antiquaires, commerçants et artisans

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Saly verte, la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco S.A) en partenariat avec la Sonaged et la ville de Saly, a organisé ce mercredi 29 septembre 2023, un beach cleaning day à Saly plage. Une opération de propreté destinée à redonner à la plage de Saly son lustre d'antan.

En effet, la nouvelle impulsion du secteur touristique par le gouvernement du Sénégal au lendemain de l'épisode Covid-19 prend en considération la restauration des pages de Saly et sa requalification en ville verte. Ce projet est d'une portée capitale, Saly étant la première destination touristique balnéaire du Sénégal et le plus grand centre touristique de l'Afrique de l'Ouest. Des moyens logistiques, financiers et humains ont été mobilisés pour relever le défi de la préservation du standing de la station balnéaire.

Sous l'égide du directeur général de la Sapco, Monsieur Souleymane Ndiaye, les partenaires du nettoiement ainsi que les autorités locales donnent le ton pour changer de paradigme avec l'option de nouvelles stratégies environnementales.



Cependant une autre activité était inscrite dans le calendrier du dg de la Sapco. Ce dernier a posé la première pierre des allées commerciales de plus de 140 magasins destinées à accueillir les commerçants, les artisans et les antiquaires. Ceci dans le souci de respecter la réglementation du secteur touristique...