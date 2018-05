Salon des PME : La transformation digitale des entreprises, enjeux et perspectives.

Le digital représente un potentiel de développement qui s’inscrit comme un levier de performance, de compétitivité et de croissance. D’où l’initiative de cet événement qui réunit près de 300 PME/PMI. Une occasion pour ces derniers de présenter les différentes opportunités qu’offre le digital pour les entreprises.



Ainsi, Idrissa Diabira, directeur général de l’ADEPME, a évoqué lors de cette rencontre l’importance du rôle du numérique dans la transformation des PME/PMI sur des points fondamentaux que sont la performance dans l’environnement des affaires, les infrastructures techniques, humaines ou technologiques. Ce qui constitue le moteur de l’économie.



En effet, la technologie et particulièrement l’IT et les télécommunications favorise la croissance des PME en leur permettant de réduire leur coût tout en assurant la croissance de leurs ventes, de leur base de consommateurs, de leur productivité et leur probabilité.



En terme d’appui, le ministre du commerce annonce que l’État du Sénégal a initié le programme NTFTU financé à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA et qui est destiné à accompagner les Startups dans les marchés Export et regroupant une cinquantaine d’entreprises. Ainsi, cela va leur permettre de mieux développer leurs produits sur le marché international.



Le salon des PME constitue donc une opportunité pour la SONATEL de réaffirmer son ambition d’être un acteur majeur de la transformation digitale des entreprises au Sénégal.