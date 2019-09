Saint-Louis / Magal des 2 Rakaa : Serigne Darou Assane Ndiaye, parrain officiel de la 44 ème édition

Contrairement à ce qui avait été relayé dans la presse, Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké n’est pas le parrain de la 44ème édition des deux Rakaa de Saint-Louis.



L'édition 2019 est bien parrainée par Serigne Darou Assane Ndiaye.



L'information a été donnée par le Président de la Commission culturelle du Kourel des 2 Rakaa de Saint-Louis, en l'occurence Serigne Moustapha Diakhaté, dans un entretien exclusif avec la rédaction de Dakaractu/Saint-Louis sur les préparatifs de l'évènement.



Grand érudit et fervent disciple mouride, Serigne Darou Assane Ndiaye est né en 1858 à Ndiaré Saer, fils de Mouhamed Ndiaye et de Sokhna Faty Kane.



Dakaractu/Saint-Louis promet de revenir plus largement sur la vie et l'œuvre de ce grand érudit, parrain officiel de la 44 ème édition des 2 Rakaa de Saint-Louis…