« SUNU CAN Bi » : Le derby Sénégal vs Guinée met le feu à Yamoussoukro, Youssouf Sabaly vers le forfait…

Le derby entre le Sénégal et la Guinée crée l'effervescence à Yamoussoukro, où les Lions de la Teranga et joueurs du Syli national s'apprêtent à s'affronter ce mardi à 17h00 GMT pour la première place du groupe C. La conférence de presse tendue de ce lundi matin, les dernières nouvelles de la tanière avec l'absence à l'entraînement de Youssouf Sabaly, et l'approche des huitièmes de finale ajoutent une saveur délicieuse à la CAN sur le sol ivoirien.