SOKHNA MAME SAÏ MBACKÉ : " À Touba, nous avons entamé le processus de désintégration du PDS... Le Pm sera notre arme principale pour 2019 '

Après avoir claqué la porte de Rewmi quelques jours avant les élections législatives, Sokhna Mame Saï Mbacké, fille de Serigne Cheikh Saï, Khalife de Serigne Souhaïbou Mbacké, s'engage désormais à '' désintégrer le Pds, parti réputé politiquement dominateur à Touba et à Mbacké. Elle a fait part de ses ambitions à l'occasion d'un meeting qu'elle a organisé ce dimanche. La Mbacké-Mbacké distribuait trois moulins à mil aux associations féminines de Madyana. '' J'ai décidé de me battre pour alléger les tâches ménagères de la femme à Touba. C'est ma contribution au Pse. C'est ma manière de soutenir le Président Macky Sall et son premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne. Maintenant, il me reste à décrocher des financements. Heureusement que l'État a décidé de dégager une enveloppe de plusieurs centaines de milliards pour financer les braves Sénégalaises qui ont besoin de s'émanciper économiquement. ''





Sokhna Mame Saï Mbacké de déclarer, en passant, la guerre à l'opposition locale qui a, à travers, ses représentants à l'Assemblée nationale, s'est beaucoup attaquée au Président Sall et à son Premier ministre. '' Nous avons encore à l'esprit les contrevérités que les députés de Touba ont racontées à l'hémicycle. Nous allons, preuves à l'appui, parler aux populations de Touba et leur faire comprendre que les réalisations du Président Sall à Touba sont largement plus importantes que celles de son prédécesseur ''.

Interpellée sur la pétition brandie par le Pds pour amener le Premier ministre à démissionner, Sokhna Mame Saï Mbacké rougira de colère. '' Le ridicule ne tue pas. Le Pds a ruiné ce pays. Et c'est le Pm qui met en œuvre la politique définie par le Chef de l''Etat pour sauver ce qui peut l'être. C'est l'un des meilleurs Pm de l'histoire du Sénégal. C'est lui qui sera notre principale arme pour 2019. Nous gagnerons grâce à lui. Cette pétition finira à la poubelle. Nous encourageons la justice à poursuivre la traque des biens mal acquis pour que l'argent récupéré puisse servir à financer les femmes. ''



Sokhna Mame Saï Mbacké de promettre la victoire à la coalition Présidentielle en 2019 à Touba et environs.