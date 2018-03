SERIGNE MBAYE THIAM AUX ENSEIGNANTS : "L'attitude la plus responsable, c'était de suspendre la grève et cesser d'utiliser les élèves"

Venu présider un atelier à Saly sur le lancement de l'application de programmation et de suivi des infrastructures scolaires BATIMEN, le ministre de l'éducation nationale Serigne Mbaye Thiam n'a pas fait dans la langue de bois. Le ministre de l'éducation de souligner que les enseignants devraient avoir des attitudes responsables en arrêtant la grève compte tenu des négociations qu'il juge très avancées surtout concernant un des points les plus importants aux yeux des enseignants à savoir l'indemnité de logement, une question sur laquelle dira le ministre, l'État a débloqué 12 milliards. ''L'attitude la plus responsable après plusieurs heures de négociations c'était de suspendre les grèves au bonheur des parents et des élèves. " Cependant Serigne Mbaye Thiam s'est aussi prononcé sur les cours de renforcement privés payants que font les enseignants dans les écoles. Pour le ministre de l'éducation, ceci est anormal et interdit par les textes.

Pour conclure, Serigne Mbaye Thiam de demander aux enseignants l'instrumentalisation des élèves concernant leur lutte. '' Les enseignants utilisent les élèves pour de la propagande, je leur demande d'arrêter ça parce qu'il y a des risques... "