SERIGNE DJILY MBACKÉ : « Aucun des 04 ministres originaires de Louga n’a posé le pied à Darou Moukhty, ni avant, ni pendant, ni après le magal! »

S’il est assez satisfait de la politique du Président Macky Sall vis-à-vis de la cité religieuse de Darou Moukhty, Serigne Djily Mbacké conserve, néanmoins, une certaine colère à l’encontre des 04 ministres de la région de Louga.



En marge du magal, commémorant les retrouvailles entre Mame Thierno Birahim et Serigne Touba à l’occasion du retour d’exil de ce dernier, célébré mercredi dernier, le chef religieux et coordinateur de l’APR dans la cité de Boroom Darou a fustigé leur absence. « Ni Samba Ndiobène Kâ, ni Aly Ngouille Ndiaye, encore moins Aly Saleh et Moustapha Diop n’ont mis les pieds à Darou Moukhty. Ni avant, ni pendant, ni après le magal et c’est regrettable ! »

Le fils du chef de village de Darou poursuit. « Darou Moukhty fait partie de la région de Louga. Le Président de la République ne peut pas aller partout. C’est à eux de le suppléer! Ils ne nous sont d'aucune utilité ces 04 personnes. Et en plus, ils ne sont même plus joignables au téléphone. Et pourtant il aurait fallu que le Président dise qu’il vient à Darou pour qu’ils se mobilisent et se disputent autour des photographes. » Serigne Djily Mbacké d’espérer que ces derniers rectifieront le tir avant la prochaine présidentielle...