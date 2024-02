SEN de l’Apr sur la situation nationale : Amadou Ba conforté , la loi d’amnistie majoritairement approuvée !

La situation nationale que traverse le Sénégal interpelle tous les acteurs politiques et en premier, le parti présidentiel qui s’est réuni hier à travers son secrétaire exécutif national. Une réunion que Macky Sall a présidé en renouvelant sa confiance au Premier ministre et candidat de la majorité : « le congrès a déjà tranché, Amadou Bâ est et reste notre candidat » a déclaré le Président Macky Sall devant les membres de l’Alliance pour la République qui ont aussi évoqué la question de l’amnistie. Un sujet loin d’être tabou ! Il faut bien en parler au regard des données politiques auxquelles les acteurs font face.







Entre les lignes dont « Les Échos » nous fait part ce jeudi, que « des membres de l'instance suprême du parti présidentiel comme Mansour Faye, Yakham Mbaye, mais aussi d'autres voix moins déterminantes ont exprimé leur opposition à la loi d'amnistie, mais la majorité des membres du Secrétariat exécutif de l'Apr l'ont approuvée ». Dans cette perspective, Me Sidiki Kaba, responsable de l'Apr à Tambacounda, mais aussi ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, soutient la nécessité d'aller vers une loi d'amnistie, c'est un standing ovation qui s'en est suivi. Seuls quelques de membres, dont le ministre des Infrastructures, n'ont pas acclamé le ministre Kaba. Mais le président de la république qui n’a pas donné son avis sur la question a bénéficié d’une motion de soutien pour prendre toute mesure tendant à apaiser et à réconcilier le pays